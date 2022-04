Alain DAVID

Expert en ressources humaines, formation professionnelle, conduite du changement dans les organisations de l'Etat mais pas seulement, je dispose d'un portefeuille très diversifié de compétences et d'expériences. Par ailleurs, manager très expérimenté dans la création, l'administration des entreprises et des associations, la coordination d'équipes pluridisciplinaires, je possède une grande aptitude à déployer, diriger des projets de toutes natures, notamment d'envergure: création, transformation, contraction, optimisation par analyse et compression des coûts structurels, mise en place de schémas directeurs pluri-annuels, politique d'achats,....



Par inclination, je suis très en prise sur l'innovation sociale et tous les sujets relevant de la préhension de l'obsolescence des modes et méthodes d'exercice de l'autorité, de la direction d'établissement.



Homme de dialogue et de conviction affirmée, je porte toujours une attention particulière à la qualité de vie au travail, à l'égalité des chances et à la gestion des talents.



Mes dernières responsabilités de directeur régional (Languedoc Roussillon) des fonctions "support" de la Défense centrées sur la réorganisation (innovation frugale), l'optimisation et l'alignement stratégique m'ont conféré une très belle expérience du management d'une grosse organisation (800 hommes en soutenant 8000).



Mes centres d'intérêt actuels sont orientés vers la résilience des entreprises (inventaire des fragilités et vulnérabilités), le développement organisationnel et la gestion humaine des inévitables crises conjoncturelles et structurelles.



Je professe également un intérêt marqué pour l'intelligence économique territoriale, la responsabilité sociale des entreprises.



Auditeur de l'institut des hautes études de défense nationale et du parcours "grands décideurs" du centre de formation au management de la défense, je suis "naturellement" intéressé par la géopolitique, les études prospectives, la gestion des crises nationales et internationales.











Mes compétences :

Gestion administrative

Formation

Management

Pilotage de la performance

Gestion de la qualité

Organisation du travail

mobilisation d'équipe

Innovation