Jean-François LAIGLE

Après avoir occupé des postes de commandement, à ma sortie des écoles militaires de Coëtquidan et de Saumur, dans des unités opérationnelles depuis 1978, je suis titulaire d'une MIAGE depuis 1997. J'ai occupé dès lors des fonctions de chef de projet informatique aussi bien technique que fonctionnel dans les domaines de l'organisation de la formation et de la gestion des ressources humaines.

De juillet 2010 à juillet 2012, j'ai effectué une mission de coopération en Mauritanie pour assurer la montée en puissance de l'école polytechnique de Nouakchott dans le domaine informatique (installation réseau, conception du SI, formation des cadres,...).

Les postes occupés m'ont permis d'acquérir des compétences dans l'analyse et la conception de bases de données et de systèmes d'information, différentes techniques de développement, la conduite de projet, la gestion budgétaire. J'ai également assuré des formations techniques au profit d'officiers ou de techniciens supérieurs du ministère de la défense.

Depuis la fin de ma mission de coopération en septembre 2012, je suis resté en Mauritanie. J’occupe actuellement un poste de professeur en analyse, bases de données, conduite de projet dans une université privée de Nouakchott..

J'assure également, au travers d'un cabinet de consulting monté localement, une mission d'assistance à MOa/Moe pour une société Française installant des systèmes d'information en Mauritanie.



Mes compétences :

Analyse

Conception

SAP

Système d'information

Base de données

Conduite de projet

Management

Formation