Arnauld BELLYNCK

Je possède une expérience atypique, notamment dans des fonctions de management opérationnel, d'expert sûreté /sécurité et de spécialiste de la communication -sous toutes ses formes-.



Je possède un agrément CNAPS "Recherche privée".



Je bénéficie également d'une attestation nécessaire à l'attribution de la qualification à être dirigeant dans des entreprises exerçant des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.



Mes compétences :

Sûreté-sécurité

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Stratégie de communication

Stratégie influence

Formation professionnelle continue