Alain DE NEVE

Analyste du Ministère de la Défense belge, je me concentre depuis plus de dix ans sur les questions relatives à la veille technologique ainsi qu'aux dimensions géopolitiques et doctrinales des armements.

Je suis l'auteur de divers articles au sein de revues spécialisées et généralistes et j'ai également contribué à divers ouvrages académiques. Je suis plus spéciquement le co-auteur de "Les armées d'Europes face aux défis capacitaires et technologiques", Bruxelles, Bruylant, coll. Axes/Savoir, 2005 et "L'Agence européenne de défense et la coopération dans le domaine capacitaire", Paris, L'Harmattan, coll. Défense, Stratégie et Relations Internationales, 2010.



Mes compétences :

R&D

Communication

questions sécuritaires et défense