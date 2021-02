Michel GOYA

Je suis un ancien officier de l'infanterie de marine, breveté de l'Ecole de guerre et docteur en histoire. Je suis maintenant consultant en stratégie et expert en questions militaires. Je collabore avec le groupe Mars analogies.



J'enseigne à Sciences Po-Paris et à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.



J'ai exercé la fonction de chef du bureau recherche au Centre de doctrine d'emploi des forces, de l'armée de terre.



J'ai été directeur du domaine "Nouveaux conflits" à l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire de 2009 à 2013



j'ai été conseiller en charge des affaires de doctrine auprès du Chef d'état-major des armées de 2007 à 2009.



J'ai exercé la fonction d'analyste militaire des conflits au Moyen-Orient au Centre de doctrine d'emploi des forces de 2004 à 2007.



J'ai suivi la formation de l'Enseignement militaire supérieur scientifique et technique et du Collège interarmées de défense de 2001 à 2004.



J'ai commandé en opérations (Sarajevo, Rwanda, République centrafricaine, Guyane) une section et une compagnie d'infanterie de marine de 1991 à 1999.



J'ai commandé un groupe de combat d'infanterie au 170e régiment d'infanterie à Epinal de 1983 à 1988,



Je suis marié et père de trois enfants.



J'anime le blog La voie de l'épée http://lavoiedelepee.blogspot.com/



Mes compétences :

Commandement

Écrivain

Innovation

Management

Management qualité

Qualité

Sécurité

Stratégie

Ecriture