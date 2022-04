Travail sur des projets de maisons individuelles et appartements, pour de la rénovation, extensions et maisons neuves.



Formé à la construction de maison BBC et maison bois.



Effectue des projets de la conception à la réception, en passant par le permis de construire et le suivi de chantier.



Mes compétences :

Architecture

Bois

maison bois

Permis de construire

Rénovation