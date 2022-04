Julie LEVESQUE

D’abord passionnée par l’univers du cinéma, je me suis orientée vers une carrière d’architecte DPLG.

Fort de 10 ans d’expérience au sein d’un cabinet de conseil et expert des environnements de travail, Je développe mon savoir-faire au profit des entreprises afin de traduire leur identité au travers les espaces qui les représentent ; Je mets en scène leurs valeurs et leurs convictions dans un décor qui leur ressemble.



J’ai eu la chance de travailler avec Microsoft, Eco-systèmes, Shiseido, Décléor-Carita, Bouygues Immobilier ou encore Primagaz.



Ma valeur ajoutée: Catalyser le souhait de chaque client par le biais d'un travail collaboratif, pour réaliser l'univers dans lequel il va évoluer.



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Chef de projet AI