Sophie GUÉRIN (PALITZYNE)

ARCHITECTE D INTÉRIEUR, DESIGNER - chef de projet - PARIS

Conception et aménagement despaces,

Création de mobilier, denseignes et didentité visuelle.



19 ans dexpérience en agences darchitecture (dont 2 en entreprise générale) et diplômée PENNINGHEN (ESAG), je suis à la recherche d'un poste dans une agence darchitecture (ou d'architecture intérieure) parisienne rayonnant en France et à létranger, ouverte à différents domaines dapplication : culture, logements, commerces, hospitalier, loisirs etc.



Jaime concevoir et aménager des espaces allant de la restructuration générale aux détails de design et didentité visuelle (phase esquisse à chantier-DOE). Créative et autonome, je maitrise de nombreux logiciels de tracé ou de présentation : Autocad, Vectorworks, Photoshop, Sketch up etc.- afin de valoriser les projets auprès des clients et échanger avec les entreprises. Jai principalement travaillé sur des ERP et je suis donc sensibilisée à certains problèmes de normes.



Compétences : Conception et aménagement despaces, création de mobilier, denseignes et didentité visuelle - Analyse du programme et du site avec schémas organisationnels - Carnets de tendances, perspectives 3D, illustrations, photomontages et maquettes - Réalisation de plans - Suivi de chantier - Rencontres maitrise dœuvre, entreprises et bureaux détudes - Présentations de planches déchantillons et détails techniques.



