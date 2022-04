Alain DE PRINS

OBJECTIFS

• Aider les organisations à mieux se structurer, à amélioration leurs performances et à retirer des bénéfices réels de leurs investissements en technologies de l’information.

• Ceci inclut la compréhension du business et de ses processus, l’identification et la mise en place de nouvelles procédures plus efficientes, la gestion de programmes et de projets, le déploiement de solutions et la gestion du changement.



RESUME DES QUALIFICATIONS

• Ingénieur civil électromécanicien de formation, diplôme complémentaire en gestion (notamment CEPAC – Solvay Business School)

• Carrière complète (25 ans) dans l’informatique d’abord et le conseil ensuite

• Conseiller auprès de dirigeants de sociétés de toutes tailles, sur les matières stratégiques, organisationnelles et managériales



PARCOURS RESUME

09/2004 - : Consultis

Associate Partner



06/2001 - 08/2004 : ABX LOGISTICS

Chief Information Officer



03/1997 - 06/2001 : DMR Consulting

Directeur Management Consulting



05/1996 - 06/1997 : Ministère de la Région Bruxelles capitale

Consultant RH et Informatique



04/1992 - 03/1996 : ABX Transport

Consultant Business et Informatique



05/1990 – 12/1994 : TC Team Consult – Management Consulting

Partner



05/1989 - 04/1990 : KPMG Peat Marwick – Management Consulting

Manager



01/1986 - 05/1989 : Exxon Chemicals EMEA

International IT Project Mgr



09/1982 - 12/1985 : European Micro Systems (EMS)

Actionnaire fondateur



09/1980 - 08/1982 : Université Libre de Bruxelles (ULB)

Assistant du professeur J-L Van Eck

(Electronique industrielle)



Mes compétences :

Business

Business process

Business Process Reengineering

Cahier des charges

Change Management

Gestion de projets

Gestion du changement

Informatique

it strategy

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Organisation

Process

Process Reengineering

Processus métier

Reengineering

Stratégie

Stratégie Informatique

Strategy