Alain DEDIEU

De formation Electronique electricite ,j'ai passe la plus grande partie de ma carriere dans l'industrie des Automatismes et de l'electronique de puissance . Mon experience internationale et ma connaissance pointue m'ont amene au poste de directeur de ce Busienss Unit (1B $) pour Schneider electric qui englobe toutes les fonctions strategique , marketing , R&D ,production et ventes .



Mes compétences :

Business developpement

General manager

Automatisme