Alain DELANNOY

Diplômé du DEJEPS depuis Mars 2012, j'ai étoffé mon parcours professionnel par des expériences d'une part en éducation physique et sportive en tant qu'agent de développement, d'autre part en animation en démarrant en tant qu'animateur, puis en m'investissant dans des postes de plus grandes responsabilités, comme les directions de centre de loisirs, le poste de coordinateur socio culturel en centre social et enfin l'animation de session de formation en tant que formateur en BPJEPS. Je suis disponible et prêt à vous rencontrer pour vous convaincre de mon engagement, ma diplomatie et mon sens du relationnel, atouts clés dans le secteur de l'animation.



Mes compétences :

Informatiques

Gestion de projet

Management d'équipe