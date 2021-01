Christophe DEHOVE

Depuis 20 ans je travaille en service de psychiatrie pour adultes au Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois. J'interviens en unité d'hospitalisations à Maubeuge, en MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et dans un centre médico-psychologique de l'Avesnois qui accueille une population tout-venante. Fort de cette expérience et de toutes mes rencontres je propose mes compétences et mon expérience dans le cadre de mon activité libérale depuis 7 ans.



Outre une expérience solide de clinicien, j'ai suivi différentes formations diplômantes à l'université Paris V, à LIlle II et en Belgique , lesquelles m'ont permis d'adapter mon approche en fonction des situations et des personnes rencontrées.



L'ensemble de ces formations ont abouti à la reconnaissance du titre de Psychothérapeute par l'Agence Régionale pour la Santé suite aux derniers textes de loi encadrant l'usage de ce titre. Cette reconnaissance vous garantit que vous rencontrez une personne expérimentée dont les compétences sont reconnues et qui n'a pas simplement suivi un enseignement théorique, voire pas d'enseignement du tout pour certains.



Je propose des entretiens individuels et de couple pour les adultes à dominante cognitivo-comportementale mais pas que...



Diplômé en sexologie, je prends en charge toutes les problématiques sexuelles de l'homme, de la femme et du couple que les personnes soient hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou transexuelles.



J'accueille également les personnes en obligation de soins quelle que soit la problématique mais qui seraient motivées à changer.



Mes compétences :

Psychothérapie

Sexologie

Psychologie clinique