Alain DELMOULY

J'ai débuté ma carrière professionnelle en 1980.

J'ai toujours et je suis toujours motivé par l'engagement personnel et le respect de la parole donnée.

J'ai eu la chance de croiser des personnes sur mon chemin qui m'ont permis d'avancer et d'apprendre ce que je sais aujourd'hui.

Différents challenges ces 30 dernières années m'ont permis de mettre en pratique cela.

La relation gagnant / gagnant reste la meilleure des règles.

Lors de ma dernière activité professionnelle, j’ai eu l'occasion de rencontrer une clientèle différente. J'ai rencontré des particuliers afin de leur proposer la construction de maison à ossature bois dans le cadre d'un contrat de vente CMI. Ce fût à nouveau une expérience enrichissante à plein d'égard.

Aujourd'hui, gérant de la société ADCN-Sarl, je défends à nouveau les intérêts d'un fabricant d'outillage électrique (équipement de l’atelier).

Depuis février 2013i, nous avons également mis en ligne des sites marchand dédiés à un produit ou un domaine d'activité.

Ce nouveau challenge orienté dans la vente directe est également une source de satisfaction et de découverte d'un nouvelle horizon

Par l’intermédiaire de VIADEO, je souhaite rencontrer, retrouver et entrer en contact avec des clients potentiels, échanger avec des commerciaux qui comme moi retirent une satisfaction de l'action qu'ils mènent tous les jours.



Mes compétences :

Soudage