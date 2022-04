Alain DEMETS

Titulaire d'une maîtrise M.I.A.G.E. (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des

Entreprises) suite à l'obtention d'un Bacc C et d'un DEUG A en Mathématiques Physiques et Chimie,

Je suis entré à La Redoute après mon service militaire effectué en tant qu'officier instructeur.

J'y ai passé l'ensemble de ma carrière professionnelle, évoluant de poste en poste pour devenir chef de projets sénior.



En 23 ans d'expérience professionnelle, j'ai été amené à travailler dans le domaine de la logistique, que ce soit pour la distribution dans la logistique aval, ou pour l’approvisionnement dans la logistique amont. J'ai donc pu côtoyer les organisations et process associés.

En tant que chef de projet, j'ai également été amené à négocier et mettre en place des contrats avec des éditeurs de progiciels.



En 2015, j'ai monté un projet de reconversion professionnelle dans le domaine de la logistique, ce qui m’a amené à reprendre les études à SKEMA Business School pour un Mastère Spécialisé en Management de la Chaîne Logistique et Achats (MS MCLA).

Ceci m’a permis de compléter mes connaissances, pour m’ouvrir vers des profils polyvalents.



Actuellement en poste chez Pearl IT Consulting, je suis en mission de directeur de projet chez Camaïeu à Roubaix.



Mes compétences :

Agile

Six Sigma Green Belt

Transport

PRINCE 2

Approvisionnement

Basics SCM

Sourcing

Gestion des achats

Management

Lean supply chain

Gestion de projet

Logistique