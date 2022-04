Alain DESANDRE

Directeur de Projets spécialisé en Informatique Technique et Industrielle, je pilote depuis plus de 20 ans des avants-ventes et des projets complexes en Informatique embarquée, Systèmes Intégrés de Contrôle/Commande et Télérelève / Télégestion d’équipements communicants (Smart Metering, Smart Home et Smart Grid).



Mes diverses fonctions occupées en France et à l'international (Etats-Unis et Amérique du sud), m'ont permis de développer une double compétence en Direction Technique et en management de centres de profits (195 collaborateurs)



Mes compétences :

Architecte

ATS

Contrôle commande

Direction de centre de profits

Direction de projets

Informatique

Informatique embarquée

Informatique technique

M2M

RFID

Smart

Smart Grid

Smart Home

Smart Metering

Technique