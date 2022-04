Alain DIDIER

Alan.didier@hotmail.fr



Etude et réalisation.

Programmation.

Gestion de projets.

Maintenance.

Assistance technique.

Encadrement.



Mes compétences :

Assistance technique

Automate programmable

Chiffrage

Commissioning

Export

Fat

gaz

Gestion de projets

Instrumentation

Maintenance

Oil & Gaz

Oil&Gaz

pétrole

PLC

Réalisation

SAV

SNCC

Supervision

Technique

Visual Basic

Bug Tracking System

la maintenance

Visual Basic for Applications

UNIX

Siemens Hardware

Pascal

PC Anywhere

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access

Développement supervision

C Programming Language

Agent

Offshore Oil & Gas

image processing

Visual Basic program development

Supervision development

Safety training

Programs development

Programmable Logic Controller

Onshore Oil & Gas

Maintenance of energy dispatch and production syst

Circuit Diagrams