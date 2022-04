Alain DIEUDONNÉ

Une expérience alternée de chef de projet et de manager opérationnel, dans les domaines suivants: méthodes de travail, gestion, relations sociales, hygiène-sécurité, constitution d'équipe.

Ceci me permet une compréhension approfondie des situations et des enjeux pour proposer des actions adaptées à votre entreprise.

Engagé dans une démarche en Permaculture (http://alain-dieudonne-rh.over-blog.fr/pourquoi-la-permaculture.html ), je propose aux entreprises locale d'aménager leur espace, leur activité, et leurs relation de façon éthique et résiliente.



Mes compétences :

Gestion de projet RH

GPEC

Recrutement

Accompagnement

Formation