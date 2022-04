Alain DINIS

Direction de la R &D - VirtualDive SAS :

Développement de projets innovants dans les TIC appliquées en milieu subaquatique.



- DOLPHYN : Système Multimédia Subaquatique permettant de diffuser du contenu interactif, dont un simulateur de plongée en 3D temps réel. Ce système permet de simuler la plongée sous-marine en piscine. En mer, il permet la communication et l’échange d’information entre le plongeur et la surface.

- OCEANYD : Logiciel d’édition de sites de plongée en 3D, permettant aux plongeurs et clubs de plongée de recréer en images de synthèse interactives, des environnements subaquatiques réels.



Ces projets ont été développés dans le cadre du programme de R&D DIGITAL OCEAN sélectionné par l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de l'appel à projet du RIAM 2006 puis d'un projet FP7 (2011-2013).



VirtualDive est également labellisé dans 2 pôles de compétitivité : Le Pôle Mer PACA et Cap Digital.



Mes compétences :

Conseil