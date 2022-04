Fabienne LIAGRE

Femme de Ressources Humaines à des postes de Direction et de Conseil en Développement des Hommes, j'ai exercé dans des secteurs d'activité variés ; Commerce, Distribution, Services, Médico-Social : une vision large des Hommes et des Organisations, dans des organisations en mutation.

Parallèlement, Femme de convictions, j'ai créé l'association "Aventure & Partage", autour du voyage entre personnes valides et handicapées.



Mes 2 domaines de compétences :

- "Les RH et l'innovation sociale"

- "Le Tourisme de sens"



Mes atouts : Energie, simplicité, engagement.

Ce qui m'anime : Fédérer, animer, conseiller, négocier, dialoguer.



Mes motivations ?

* Innover en matière de RH et d'Innovation Sociale (Nouvelles organisations, QVT, Bien Etre, mobilité, accessibilité, domotique, management et performance durables, marque client / employeur ...)

* Développer la niche "Voyage et Handicap", en lien avec les acteurs du tourisme et du voyage.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Formation

Relations interpersonnelles

Direction des ressources humaines

Direction générale

Voyage et Handicap