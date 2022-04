Alain DOMMANGET

Mes Formations

-Coach Certifié ICF (2013)

-Certification PROCESS COM (2012)

-Certification PREDOM (2009)

-Formation Coaching et supervision (Depuis 2007)

-Auditeur ISO V2000 par la Loyds (L.R.Q.A.) (2003)

-Diplôme de LEAN Manufacturing du Michigan University (2000)

-Diplôme de 3ième Cycle de Gestion I.C.G. (1996)

-Formation C.N.A.M. (1987)



Autres

-Membre du réseau A.P.M. (Adhérent puis animateur de club) et ancien représentant du réseau santé sécurité de Moselle

-Enseignant à l’INSA de Strasbourg (Multi culturalité, Ethique en Entreprise)

-Participant au réseau SOL

-Nombreux voyages au Japon (13 Mois au total), formation (T.Q.C., 5S, Visual Control System……)

-Anglais (Lu, écrit, parlé) Utilisé comme langue de travail pendant 4 ans

-Chevalier du Mérite