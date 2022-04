Bonjour



Je suis Technicien d'Exploitation du Son depuis septembre 2006 (diplomé de l'INA). Je suis aussi musicien saxophoniste et arrangeur, et j'aime à dire : "Des oreilles de musicien au service de vos Réalisations audio_musicales_SonOR... "



Je travaille en post- production audiovisuelle, enregistrement de comédiens, voix of, com, et mixage de sujets JT, Mag, Docu...



J'exploite un studio d'enregistrement à Malakoff (92), BAMAKOSTUDIO@MUSIQUESTANGENTES. Nous avons une grande cabine de plus de 45m² sous six mètres de plafond incliné, un back-line standart (piano Yam C3, Rhodes, batterie, percussions, amplis..., et une régie équipée d'une console SonyDMX R100, d'écoutes A2T calibrées, pour coucher votre projet sur HD via MADI...



J'ai aussi une bonne expérience de terrain, Spectacles Vivants, installation des systèmes de sonorisation, captation et mixage "Live" de concerts, performances, événementiel et depuis 2011 je prends en charge la sonorisation des concerts programmés au BAHO'S à Longjumeau...



Par ailleurs, je reviens à mes racines, la musique.

3 de mes productions ont été sélectionnées et figurent maintenant en catalogue...

Je développe nouvellement un partenariat avec une artiste peintre, MYO http://myosotis.artblog.fr/ , avec laquelle nous entendons produire des événements alliant la peinture, la vidéo, le texte, la danse, le son...



Voilà mes mes compétences, mes qualifications,

Je travaille en free- lance, mais je suis prêt à négocier tous types de contrats ...



Je me tiens à votre entière disposition pour discuter des termes de nos futures collaborations...



Alain DOUCHET



Mes compétences :

Sonorisation

Post production

Studio enregistrement

Musicien

Son