Alain DROUET

Apres avoir passé 7 années en tant que Footballeur Professionnel à Laval,expérience m ayant fait acquérir un esprit d équipe, de compétitivité ainsi que d ambition , j ai repris une formation en Assurance afin d obtenir un diplome d Agent Général de l ENASS en octobre 2000.

Depuis cette date, je suis Agent Général Associé et fort de ces années d expériences, de présence, d implication locale, d un contact relationnel, mon Agence a progressé significativement en terme de commissions.

Très présent sur le marché des assurances moto et auto via divers Partenaires, l organisation mise en place au sein de l Agence me permet de pouvoir proposer une prestation de services de qualité et une disponibilité réelle au profit de mes Clients.

J'ai developpé et continue de developper la "prescription" permettant l'apport , la relation de contacts externes au profit de mon activité ainsi que l'ouverture vers d'autres marchés. N'hésitez pas à me contacter si cela vous interesse....



Membre de ATHLETES & CARRIERES

Le Programme Allianz pour la reconversion en entreprise des sportifs de haut niveau en collaboration avec Collectif Shappers.



Mes compétences :

Autonomie

Commerciales

Compétences Techniques

Techniques commerciales

Ressources humaines