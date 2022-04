En charge des questions relatives aux "hommes" de l'institution des courses (Trot). Études et Instructions des dossiers de licences (Entraîneurs et Jockeys) et leur suivi. Enregistrement et gestion des contrats d'association et de location des chevaux trotteurs. Directeur de Réunion de courses attaché aux hippodromes de Caen et Cabourg.(40 réunions/an environ)