Alain DUBEILLON

Contrôleur de gestion en charge du suivi des frais généraux du Groupe Crédit Coopératif.

- coordination des reportings des centres de coûts ;

- interface avec les comptabilités bancaires et non bancaires ;

- réalisation du reporting de Suivi Budgétaire à destination du Comité Exécutif.



Auparavant, j'ai travaillé 5 ans au sein de la Société Internationale de Télécommunications Aériennes (SITA)comme Contrôleur de gestion chargé de consolider les budgets (dépenses opérationnelles - opex - et investissements - capex - des différentes Business Units. Successivement basé à Paris puis à Genève, le poste requérait une grande disponibilité afin de communiquer avec les centres télécom implantés dans le monde entier, avec l'anglais comme langue de travail.

J'assurais également la validation financière des demandes d'achat émanant du monde entier.



Mes compétences :

Contrôle de gestion