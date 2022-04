Alain DUBOIS-GACHE

Manager de transition confirmé en direction d'usines, j'ai restructuré et retourné de nombreuses entreprises et géré des crises tant sur le plan technique et économique d'une activité de production que sur celui du personnel.

J'ai travaillé essentiellement pour des équipementiers secteurs aéronautique et automobile.

Je suis intervenu également en LCC comme le Mexique pour une mission d'ouverture d'un site de production activité emboutissage et plasturgie mais aussi en République Tchèque pour une mission de structuration et d'amélioration continue pour un équipementier activité plasturgie.



Mes compétences :

Retournement d'entreprise

Ouverture de site de production

Restructuration PSE

Consolidations d'un P&L

Amélioration continue

Management direction d'usines

Consolidations d'entreprise, retournement d'usines

plasturgie, découpe emboutissage, soudure MIG/MAG,