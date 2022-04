Alain DUFOUR

Gerant de la sarl renov' electro plus nous travaillons depuis 12ans avec , leader price, Auchan, simply, dia, carrefour, ppr,casino et clestra hauserman , et bien d'autre .........societe generale arc en ciel .....avec notre procédé nous rénovons tout support métallique (vitrine, meubles froid ,cloisons portails grilles et autres ........)



je fais ce travail depuis 1989

Je gère cette sarl depuis 11 ans