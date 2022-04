Activité en France :



2001 - 2017 : Consultant formateur et Gérant de la société AXE M Consultants : alain.dupreel@travailler-zen.com

Activité au Maroc :



2013 - 2015 : Consultant formateur de PsyPhone à CASABLANCA : alain.dupreel@psyphone.ma

PsyPhone, le spécialiste des RPS au Maroc

Interventions réalisées dans différentes écoles :

IGR - IAE RENNES 1 en Master 2 RH

Université de RENNES 1 dans le dispositif RSIP

CMI Physique et Instrumentation de RENNES 1

­ENSTA (BREST) en 2ème année d’école d’ingénieur

Université de RENNES 2 en Master 2 Psychologie du travail

ESUP (LAVAL) en Master 2 RH (Volet recrutement)

ESUP (RENNES) pour les CGR3, DRH 4 et DRH 5 (Risques sociaux, Politique RH, Diversité et Management Multiculturel)

CCI du Morbihan sur la Prévention des Risques Psychosociaux



Notre objectif :

Faire de la Qualité de Vie au Travail un levier de performance pour toutes les entreprises



NOS REALISATIONS :



1. Des démarches de prévention des RPS, des démarches Bien Etre ou Qualité de Vie au travail



Dans des entreprises de différents secteurs d'activité :

- Accueil téléphonique

- Gestion de la relation clients

- OPCA

- Agro-alimentaire

- Aide à domicile

- BTP

- Etudes et mesures scientifiques

- Laboratoire d'analyses

- Médico-social

- Santé

- Formation

- Etc



Dans différentes structures :

- Entreprises privées (de toutes tailles)

- Associations

- Collectivités Territoriales et Fonction publique



Des actions parfois combinées avec la prévention des TMS en partenariat avec un ergonome.



2. Une étude sur les Troubles Psychosociaux réalisée pour le GRSP de Bretagne, sous pilotage de la DRTEFP de Bretagne en lien avec les MIRT (Médecins Inspecteurs Régionaux du Travail).



3. Mise en place des outils CAOGRAF et REFLEX et accompagnement des entreprises pour optimiser l'outil.



4. Des formations sur les questions RH et le management.



5. Des conférences sur les RPS et la Qualité de Vie au travail



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation

Management

Conférences

Plan d'actions

Risques psycho sociaux

Diagnostic