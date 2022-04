Alain DUPUY

Dans le domaine de l'expertise comptable depuis 1991, j'ai pu occuper différents postes, de celui de comptable conseil, en passant par de l'encadrement technique (fiscalité, juridique, methodes), à celui de Directeur de Territoire.

Ma fonction consiste à développer ce territoire, à mettre en oeuvre et à piloter les actions et les projets de l'entreprise, et ceci grâce aux compétences de mes soixante-quinze collaborateurs répartis sur

cinq agences, que je manage à la fois en direct et par délégation.