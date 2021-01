Elodie GUINET

Bonjour à vous



Suite à la liquidation de la coopérative dans laquelle je suis salariée je suis à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle.

J'aime apprendre, je suis dynamique, volontaire et je pense être une personne agréable avec qui on aime travailler.





Mes compétences :

saisie factures fournisseurs, clients

enregistrement encaissement clients, paiement four

Déclarations fiscales

saisie OD (divers,Tva, salaire)

Provisions

saisie de la banque, rapprochement bancaire

lettrage, pointage

pointage des comptes avant bilan et reclassement

ciel conpta, gestion commerciale, paie

Microsoft office

dreamweaver

S400

EBP

préparation inventaire

facturation

accueil physique et téléphonique

commande fournisseurs

archivage, classement

déclaration TVA, URSSAF, ASSEDIC, DADS, DUE

préparation des paies

gestion des absences, congés, AT,AM, affichage obligatoire

Istea

Isacompta