Alain DUSART

ANUANUA veut dire arc en ciel en tahitien. Peut-être que parce même en période de crise, il est essentiel de garder un rayon d'espoir. Parce qu'aussi, les 3 couleurs primaires permettent de donner une multitude de nuances. Parce qu'enfin elles convergent vers un objectif commun.Telle est ma vision de l'entreprise et du management.

Je me définis comme un financier ayant la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Je suis passionné par les problématiques de conduite et de mise en oeuvre du changement dans les entreprises. Le 1er réservoir de développement d'une entreprise est pour moi les collaborateurs. A charge pour le chef d'entreprise de leur donner des motifs d'action.

Je garde à l'esprit cette citation d'Edmund Hillary qui a conduit la 1ère ascension de l'everest en 1953. Il expliquait cette performance par le fait que chacun avait le sentiment d'avoir un rôle décisif à jouer.