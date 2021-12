Laurent MARCHAL

Je suis depuis septembre Ingénieur en Orientation et en Insertion à Avignon Université.



Je garde mon activité de coach de vie pour les particuliers et mon site est toujours actif : https://www.laurentmarchal.com/



Vous pouvez y découvrir les livres que j'ai édités (Ils sont tous les 3 sous format papier ou version numérique) :

- MON GROS :

https://www.bookelis.com/romans/27334-MON-GROS.html

- RÊVE AU CŒUR DES ÉMOTIONS"

https://www.bookelis.com/developpement-personnel/11632-REVE-AU-COEUR-DES-EMOTIONS.html

- UNE ECHAPPEE DE L'ENNUIE

https://www.bookelis.com/romans/23390-UNE-ECHAPPEE-DE-L-ENNUI.html



Je vous souhaite une bonne lecture et je serai évidemment heureux de recevoir vos commentaires, observations, réflexions, ressentis...



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Relations humaines

Leadership

Développement personnel

Management

Coaching

Formation professionnelle

Team building

Formation

Accompagnement

Communication