Catherine HELLIO

J'ai rejoint l'équipe de formation continue d'Audencia en 2004.



Audencia Group Executive Education propose des dispositifs de formation collectifs et individuels dans les domaines du management, de la négociation et de la communication.



Objectifs :

- Préparer et entraîner les équipes dans le développement de leurs compétences et leur mise en œuvre dans leur pratique,

- Anticiper les besoins de l’organisation et des individus qui la composent,

- Garantir ensemble l'efficacité des dispositifs mis en œuvre



Les solutions que nous proposons s'adaptent aux besoins des professionnels et des entreprises pour répondre à leurs enjeux .

- nos programmes diplômants:

. BADGE Diriger un Centre de Profit (Certifié niveau 2) . BADGE Responsable Commercial . Responsable de la Communication (Certifié niveau 2) . Executive MBA . Mastère Spécialisé en Management des Compétences et des Ressources Humaines



- nos parcours thématiques en particulier dans le domaine de la Responsabilité Globale



- nos programmes courts (modules 1 à 4 jours) en management, stratégie, communication...



- nos solutions "sur-mesure" (en France et à l'International) élaborées en partenariat avec les organisations pour accompagner le développement de compétences de leurs équipes dans leur contexte spécifique.



N'hésitez pas à me contacter.



Catherine





Mes compétences :

Communication

Conseil

Contrôle de gestion

Création

Création de valeur

Design

Design thinking

Finance

Formation

Formation continue

Management

Marketing

Stratégie

Stratégie marketing

Stratégie Marketing Communication