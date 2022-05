Marie-Claire MESCHINE

Ma mission : Accompagner les entreprises dans la mise en place d’un changement structurel (organisationnel, humain ou technique) : de sa conception à l’appropriation par les utilisateurs pour en faire une réussite.



18 ans d’expérience dans la mise en place de solutions informatiques me permettent d’affirmer que sans la prise en compte de l’humain, la réussite d’un changement ne peut être garantie.



Que ce soit pour un changement :

• Organisationnel (l’arrivée ou le départ d’un employé, l’obtention d’un nouveau marché, le rachat d’une entreprise, un changement stratégique, …)

• Humain (départ en retraite, réintégration d’une personne après une absence de plusieurs mois, suppression d’un poste, besoin de recrutement, …)

• Informatique (changement de réglementation, automatisation de tâches, évolution du système d’information, mise en place de tableaux de bord, …)



Ma démarche :

• Prise en compte de l’existant à la fois humain, techniques process. Identification des contraintes. Cette phase s’effectue sous forme d’entretiens individuels ou collectifs.

• Analyse des écarts entre la situation présente et l’objectif.

• Proposition de solutions simples et efficaces adaptées au besoin de l’entreprise

• Accompagnement à la mise en place de la solution



Mes domaines d’intervention :

• Accompagnement au changement

• Bilans de Compétences et bilans professionnels

• Définition de fiches de poste et identification des critères de recrutement

• Assistance à Maîtrise d’ouvrage

• Formations



Mes compétences :

Conduite du changement

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Formation

Bilan de compétences

Conseil en Organisation

AMOA