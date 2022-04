Business Development - Produits de Grande Consommation Alimentaire, Vins et Spiritueux

Expérience grands groupes et PME Evian / Coca-Cola / Saupiquet / Marie Brizard

en France, USA 3 ans, Espagne 3 ans.

- Expertise de la commercialisation auprès de la grande distribution, restauration hors domicile et grossistes.

- Management et structuration d’équipes commerciales de 30 à 50 personnes.

- SAP CRM Mise en oeuvre d’outils de pilotage de l'activité et suivi de l'efficacité de la Force de Vente.

- Conduite de projet stratégique auprès d'équipes pluridisciplinaires et multicultutrelles.

trilingue Français - Anglais - Espagnol



Alain Duthoit - alain.duthoit@neuf.fr - + 33 6 95 58 62 54





Mes compétences :

Management d'équipes commerciales

Agroalimentaire

Vins et spiritueux

Produits de grande consommation

SAP CRM

Export

Conduite de projets

Anglais

Business developpement

Espagnol