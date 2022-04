Alain DUVARD

Cursus:

Phase 1

Rentré comme simple technicien chez BVRP Software en 1988 (à l'époque nous étions 6), j'ai développé et dirigé le support technique, l'avant-vente puis pris en charge quelques projets techniques qui n'ont pas tous eu une issue commerciale. Après un accord signé avec Hayes (l'inventeur du modem), BVRP perce sur le marché OEM des éditeurs de logiciels pour modems. En 1996, c'est l'introduction au nouveau marché de la bourse de Paris. Je suis directeur technique depuis un certain temps et assure aussi la relation presse technique avec le marketing. Mes spécialités: le contact technique avec les clients, le design logiciel, la rédaction technique et le suivi de projets OEM.



Phase 2

Création de Smart Télécom avec un ancien collègue dans le but de proposer un service de réduction de la facture téléphonique des entreprises par une sélection du meilleur opérateur.



Phase 2bis

Aujourd'hui, Smart Télécom est une société experte en télécommunications d'entreprises, en particulier dans les domaines du CTI (Couplage Téléphonie Informatique) et du Centrex (Autocom décentralisé en VoIP). Par ailleurs, Smart Télécom édite les logiciels Global Système (ERP), Global Contact (CRM) et GTCR (Gestion de configurations réseaux).



Formation:

Baccalauréat D (Saint-Stanislas Nantes), DUT de Génie Mécanique et Productique (Nantes), ITC en informatique de gestion (CIEFOP Nantes), Management efficace (Learning Tree).



Mes compétences :

Gestion de projet

Voix sur IP

Badminton

CTI

Informatique

CRM

Management

VoIP

Télécommunications

IP