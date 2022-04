Alain DUVAUCHELLE

Chef d'équipe dans la construction navale depuis 12 années. Dirige des travaux de tôlerie et de soudure en assurant un respect au plus juste des délais et des coûts de production dans un soucis quotidien du respect des règles de sécurité élémentaires.



Je dirige deux équipes postées d'une douzaine de personnes chacune au sein desquelles j'anime des réunions d'équipes au quotidien, des entretiens individuel d'évolution de carrière entre autres.



J'ai en charge également la présentation, au bureau de classification et a notre client, de notre produit fini.