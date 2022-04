Alain EGGERMONT

CHEF DE CHANTIER / CHEF DE PROJET/ CONTRACT MANAGER ---------France / Export

30 ans d’expérience  Export (Moyen Orient/ Afrique / Asie)  Grands projets / Travaux neufs /Maintenance)  Secteurs: Energie (thermique et nucléaire) / Tunnel / Naval / Pharmaceutique / Oil & Gas / Aluminium  Disciplines: HVAC / Incendie / Vidéo et Contrôle d’accès / Planning / Assurance Qualité / Essais Anglais courant / Espagnol et Portugais



