Frederic MEKERKE

Bonjour je suis un échafaudeur de métier plus de 25 ans dans l échafaudages calorifuges comme chef de chantier la je me suis lancé dans la supervision depuis 2009 et cela me plais je connais bien le métier formation atex gies 2 contrôle et réception échafaudages

Préparation d'arrêts d'unités et projets neufs (échafaudages et calorifuges).

-Suivi des échafaudages:de l'émission de l'expression des besoins à la vérification journalière.

-Participation aux réunions construction, analyses de risques et réalisation d'audits sécurité tout corps d'état.

-Contact permanent avec le client, le demandeur et constructeur.



Mes compétences :

Superviseur arrêt

Superviseur echafaudages calorifuges

Superviseur en suivi soupapes

Préparateur arret

Lecture de plan

Suivi de chantiers

Montage echafaudage calorifuge

Gestion de chantier

Controle et réception echafaudage

Contrôle qualité