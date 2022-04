Nosair MEHAIMZI

Je suis ingénieur en génie mécanique et productique avec un master en management des projet , j'ai plus 10 ans d'expériences , j'ai occupé plusieur poste (chef de projet ,responsable de site ;superintendant piping ,area manager)dans le domaine industrielle pétrolier ,minie chimie dans les sociétè marocain et international



Mes compétences :

Chiffrage

Tuyauterie industrielle

Gestion du stress

Gestion de projet

Chaudronnerie

Gestion des compétences

Planification

Gestion de la production