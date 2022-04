Alain ELKAIM

20 ans d'expérience dans les domaines du financement, du credit & risk management en environnement domestique et international.

Une connaissance approfondie du monde de la PME au travers de fonctions de direction des relations clientèles au sein de différents acteurs de la place (D&B, ING CF, CA Leasing & Factoring, GE Commercial Finance...).

Lancement en France de l'activité affacturage de BFS (Bibby Financial Services, groupe britannique indépendant) puis directeur des risques Europe du groupe et directeur général délégué (Dirigeant Responsable) de la filiale française BFF, en charge de la filière risque et contrôle interne.

En octobre 2011 j'ai rejoint l'équipe dirigeante d'Isodev SA en tant que directeur exécutif en charge des risques et de l'exploitation, afin de participer au lancement et au développement de ses activités (financement de l'économie réelle via l'octroi de prêts participatifs destinés aux TPE & PME).

Mastère spécialisé « ingénierie financière » – trilingue (F – UK – Es)