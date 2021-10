Guillaume BENICHOU

Je possède un diplôme en Commerce et Finance ainsi qu’un diplôme en Génie Informatique et Électronique.



J’ai débuté ma carrière au sein de Hewlett Packard France sur les grands comptes Internationaux.



Stimulé par le secteur financier, j’ai souhaité me diriger vers la proposition de solutions permettant aux entreprises d‘optimiser leurs environnements technologiques.



Depuis 9 ans, je suis en charge de l’animation des réseaux partenaires, des portefeuilles Grands Comptes et TPE/PME sur divers secteurs d’activités.



J’ai essentiellement travaillé sur la gestion de portefeuille client et sur l’analyse des besoins.



Chez ISODEV, je crée, met en place et développe un réseau de partenaires sur la région Sud-Ouest constitué d’établissements bancaires, d’experts comptables et de courtiers.



Aujourd’hui, je les accompagne au quotidien afin de leur proposer les meilleures solutions pour leurs clients



Mes compétences :

Vente

Grands comptes

Hardware

Informatique

Conseil

Finance

Négociation commerciale

Management

Développement commercial