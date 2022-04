Instants magiques, d’exception.



A chaque événement, à chaque marque, son propre univers. Alain Ernoult sait créer un territoire spécifique correspondant à ce qu’il ressent au premier abord, surtout quand c’est compliqué… En 1983 il réalisa un premier reportage à bord de la Patrouille de France qui lui valut immédiatement la couverture et 15 pages dans le magazine GEO. Remarqué par la presse internationale pour son nouveau regard qui conduit les lecteurs au cœur de l’action et apporte une nouvelle dimension à l’homme, ses photos font la une et l‘objet de grands reportages dans les plus grands et les plus prestigieux magazines du monde entier, tels que Paris Match, Figaro Magazine, Life, National Geographic, Time Magazine, Newsweek, Stern… et il devient alors une des références mondiales dans la photo de grand reportage.



Alain Ernoult est prêt à relever tous les défis photographiques comme voler à plus de 3000 km/heure en voltige à bord d’un jet militaire, plonger en eaux profondes pour photographier des murènes géantes de plus de 3 mètres, être en immersion totale au cœur de l’Amazonie avec une tribu d’indigènes, mettre en scène des photos autour de thématiques impliquant plusieurs milliers de personnes pour des campagnes publicitaires mondiales. Il est également l’auteur de plus de vingt cinq livres et d’expositions aux quatre coins du monde qui ont remporté beaucoup de succès. Ses photos ont fait l’objet de nombreuses récompenses dont le Premier Prix World Press Photos et, récemment, il a été élevé au grade de Chevalier National de l’Ordre du Mérite.



Alain Ernoult a couvert de nombreux conflits en tant que correspondant de guerre pour la presse internationale : Afghanistan / Bosnie / Guerre du Golfe / Tchad…



