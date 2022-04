Alain ETCHEGARAY

Ifingo est un cabinet qui offre des prestations de conseil et d’accompagnement aux entreprises privées et publiques. Basés à Nouméa, Brisbane et Sydney, nous avons acquis notre notoriété auprès des grands comptes en Nouvelle-Calédonie et en Australie. Notre présence sur deux territoires nous permet d’enrichir nos méthodes et nos expériences et d’en faire bénéficier nos clients.



La force de notre cabinet réside dans la complémentarité des profils des consultants qui le composent. De formation initiale ingénieur, école de commerce ou psychologue, ils sont spécialistes en gestion des ressources humaines et management, en finance, en organisation, en management de la qualité ou en système d’information.



Mes compétences :

Management

Management interculturel

Ressources humaines