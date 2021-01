Laurent LAURENT CANNARD (CANNARD)

Depuis setembre 99 centrale d'achat Auchan - direction produit



2000 : acheteur multimédia

depuis 2001 : directeur des achats téléponie et photo puis electroménager et meubles



- garant des résultats (ca, marge, cash flow net)

- définit et assure la mise en oeuvre de la politique commerciale

- construit la politique achat et détermine la politique sourcing (France et monde)

- développe les synergies à l'achat avec les autres pays Auchan sur les marques propres et internationales

- gère et veille à l'optimisation des stocks entrepots et magasins

- accompagne les équipes achats dans les négociations majeures

- conduit et anime les synergies entre services achat marketing et magasin

- anime une équipe achat et appros en veillant à la meilleure optimisation des ressources

- Donne le sens des décisions et fédère l'ensemble des acteurs (siège et magasins)





1996-2000 : acheteur et chef de produit Darty - direction produit - Paris

- construit et négocie la gamme refrigerateurs, congelateurs, caves à vin de Darty France

- analyse les marchés et la concurrence, définit la politique commerciale des famillles concernées

- anime le travail de six chef de produits(filliales darty)

- responsable de la réalisation du ca et de la profitablité du portefeuille

- commande et gère les approvisionnements pour plus de 80 magasins



1992-1996 : acheteur et chef de produits 0/2 ans Kiaby

direction produit HEM

- élabore la gamme garçon et fille pour les magasins français, italiens, espagnols et belges

- achète et négocie les produits de la gamme auprès de fournisseurs établis en Extrême Orient, Chine, Inde, Maroc...

- développe de nouvelles sources d'approvisionnement (Chine)

- Coordonne le suivi et le contrôle qualité de la production auprès des agents

- responsable des résultats (ca,marge,stock) et de la recherche permanente du meilleur rapport qualité/prix

-commande et gère les approvisionnements ainsi que les réassorts pour 80 magasins



Mars 1990-déc 1991 : Bolloré Technologies N'Djaména-Tchad divisin tabac

Responsable Marketing (VSNE) - aide à la vente et promotion des cigarettes locales



Mes compétences :

Achat

Alimentaire

COMMERCE

Distribution

électroménager

Grande distribution

International

Management

Manager

Négociation

Non alimentaire

Retail

Stratégie

synergie

Textile