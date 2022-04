Christophe BOTREL

Suivi et conquête de PME et de grands comptes :

Renault , PSA, Valeo , Legrand, Jaguar, Xerox, Schneider Electric, Seb, L'Oreal...



Vente de solutions logicielles à haute valeur ajoutée : TMS Oracle, logiciels de simulation Moldflow et Optis

Expérience de 15 ans dans des sociétés Américaines

Résultats réguliers en over quota

Négociation à tous niveaux , management et C level compris



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Business developpement

Management