Stéphanie BOTREL

Nous recherchons un Revenue Manager avec une expérience significative de quelques années pour prendre en mains la totalité du Revenue pour nos 10 établissements parisiens.

Vous vous sentez l'âme d'un leader, êtes autonome et force d'analyse et de proposition. Vous aimez le challenge et vous sentez de taille à relever le défi alors n'hésitez pas à me contacter directement afin que l'on puisse se rencontrer rapidement. A bientôt.



Directeur des Ventes

Management

Directeur Commercial

Hôtellerie