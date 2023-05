Luc BERNET-ROLLANDE

Après avoir effectué toutes mes études supérieures en travaillant, j'ai passé quelques années dans la banque, puis j'ai créé mon cabinet de Formation et j'exerce le métier de formateur-consultant dans le milieu bancaire depuis plus de 30 ans avec passion. Mon domaine de prédilection est l'analyse financière.

Je fais aussi de l'accompagnement Powerpoint pour ceux qui ont besoin de réaliser des présentations personnalisées qui valorisent leur savoir et leur savoir-faire.



J'ai créé avec mon fils Hugues un site sur la banque à destination du grand public et des professionnelsArray.



Je suis par ailleurs auteur de plusieurs ouvrages sur la banque et la finance édités chez Dunod (voir le site de Dunod à cette adresse : http://www.banque-info.com/publications



Mon activité m'a permis de faire de nombreuses rencontres professionnelles riches sur le plan humain.

J'aime le travail en équipe et le partage de compétences.



J'apprécie les personnes tolérantes, ayant une éthique professionnelle et le respect des autres.



Vous pouvez me joindre :

par mail : lbr@banque-info.com

par tél : + 33 (0) 6 62 22 08 45 begin_of_the_skype_highlighting + 33 (0) 6 62 22 08 45 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting + 33 (0) 6 62 22 08 45 end_of_the_skype_highlighting



Mes compétences :

Analyse financière

Banque

Édition

Éthique

Finance

Formation

Internet

Langue française

Pédagogie