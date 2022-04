Alain ETENI

Professionnel confirmé de l'univers de la boucherie c'est en toute autonomie que je réalise l'ensemble des prestations nécessaires au bon fonctionnement de mon compte d'exploitation. Possédant une parfaite connaissance de la gestion d'un rayon en hypermarché, je sais être force de proposition pour dynamiser et rentabiliser mon espace commercial. Fédérateur et commerçant dans l'âme je partage mon savoir faire avec mes collaborateurs pour former une équipe performante et compétitive dans la gestion du temps de travail.

Mon métier est pour moi une véritable passion, que j’exerce avec le même engouement depuis plus de 35 ans.

Les chefs bouchers ont un vrai savoir faire et il est temps de le faire savoir en transmettant à ceux qui sont au plus proche des consommateurs l'envie de valoriser nos races à viande en misant sur une bonne gestion de la mise en vente et de l’attractivité des rayons.



Mes compétences :

Artisanat

Chiffrage de prix de revient

Management commercial

Hygiène des aliments

Gestion des achats

Gestion des stocks

Gestion des compétences