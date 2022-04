Alain FABUREL

25 ans d'expérience dans les Services et industries High-tech

General Management avec des compétences de direction de centre de profit, ventes et marketing, management d'équipes Françaises et internationales.

Expertise dans les secteurs de l'industrie de la Carte à puce, sécurité et semi conducteurs et dans les services informatiques.

Intéressé par le développement individuel, les environnements multiculturels, start up et business en expansion



Compétences: vente et marketing, P&L management, management international, rationalisation, repositionnement



Mes compétences :

Management

Direction générale

Marketing

Leadership

Vente