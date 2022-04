Alain FAIVRE

J’ai plus de 15 années d’expérience en implémentation de solution de gestion pour les entreprises de Suisse romande et internationale. Cette expérience du terrain m’a permis de construire une solide connaissance des entreprises et de leurs processus mais également des spécificités liées aux différents secteurs de l’industrie. C’est en pilotant de nombreux projets d’implémentation de solution ERP et ma curiosité pour les méthodologies que j’ai construit mon expertise en gestion de projet.

Mon objectif est d'utiliser cette expérience pour conseiller les entreprises pour la construction de leurs systèmes d’information, l’amélioration de leurs processus et leurs compétitivités.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics

ERP Oil and Gas distribution